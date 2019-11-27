憲兵指揮部臉書公布，國軍莒光園地保防安全單元劇「佈憲」，宣傳畫面中卻出現身穿藍色襯衫的禿頭，被壓制逮捕的畫面。造型與韓國瑜有些相似。憲兵指揮部被批拍蔡英文政府馬屁拍過頭了！憲兵指揮部在陳水扁執政時亦發生「你是我的巧克力」事件，網友對此譏諷「原來狗腿是會傳承的。」

《平論無雙》臉書專頁指出，「憲兵又惹議？#莒光園地 保防教育劇海報是在影射誰？」並重提「昔2006年憲兵之恥，陳水扁前總統，你是我的巧克力一事」，再問「憲兵指揮部你是忘記了... 還是害怕想起來？」

這樣的馬屁風早在陳水扁執政時期已非新鮮事。最為人熟知的，但2006年中秋節，林口憲兵學校學生看到陳水扁總統的到來鼓掌高呼「大帥哥！總統大帥哥！」、「巧克力！你是我的巧克力！」，最讓人詬病，直批歡呼口號品味低又肉麻。

對《平論無雙》將「巧克力！你是我的巧克力！」昔日影片找出來，網友大聲喊讚表示：「別再丟國軍憲兵的臉了」、「要吐了！這是餡冰？」、「國家沒救了⋯國軍如此，中共大樂⋯⋯」、「原來民進黨喜歡這調調，趨迎奉承，當哥當姐的」。

(中時電子報)