國民黨新北市第12選區立委參選人李永萍在汐止城中建成里民活動中心舉辦政見發表會，邀來的國民黨不分區第10名的陳以信，以及國民黨台北市議員羅智強與新北市議員廖先翔。陳以信則表示，永萍姊一直是國民黨年輕一代學習的目標，選永萍可以讓汐止變成「文化汐止」「幸福汐止」。

李永萍表示，大家對先前不分區名單都關注在媒體關心的爭議面，但國民黨不分區名單確實有不少亮點，今天來助講的陳以信年輕有學識又有才華、還經歷總統府及外交事務的歷練，確實是不可多得的專業立委好人才，「這不是亮點什麼才是亮點？」，民進黨端不出這種人才。

陳以信則表示，他去年就開始在美國奔走，要讓美國知道，一昧支持蔡英文刺激中共的作法，是影響地緣政治安全也不符合美國的利益。並表示接下來他打算做3件事，包括將國民黨跟美國的關係重建起來，不能只有民進黨的一面之詞，以及要設立國民黨在美國的代表處，最後，他要鎮守立院外交委員會，將目前危險的台、中、美三方關係重新平衡起來，守護台灣。

羅智強提到，就為在這二天Line群組瘋傳的「羅智強痛罵劉世芳」共諜案影片做說明，因為他實在太生氣民進黨每次選舉都出「奧步」，現在民進黨見苗頭不對，馬上轉移目標，立即拘捕向心說是「共諜」，再炒作「反滲透法」。

(中時 )