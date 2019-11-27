舞台劇《搞笑者們6.0之老大的金蛋》即將在11月30日（星期六）晚上7點半在新竹清華大學大禮堂演出終演場，集結納豆、風田、張立東、無尊、陳大天、林東緒、黃建豪、蕭東意等媲美百老匯歌舞劇規格，用華麗群舞方式開場，突破搞笑者們歷年演出規格，不僅挑戰一氣呵成全本喜劇，沒有中場休息，還首次特別邀請女成員參與舞台劇演出，讓觀眾驚喜不斷。

《搞笑者們6.0之老大的金蛋》全台巡迴，好評不斷。（圖／怡佳娛樂提供）

《搞笑者們6.0之老大的金蛋》剛結束高雄巡演，不少高雄觀眾在粉專留言表示「從頭笑到尾，完全沒有停過」、「笑料百出的時事梗，被逗的哄堂大笑」、「劇情太好笑，害我擔心兒子會不小心提早出生」、「兩個小時真的不夠，跪求導演加長版！」。

《老大的金蛋》由張立東扮演99歲的阿嬤「彩雲」與風田、林東緒在公車上演出令人笑到噴淚的感情戲、擅長模仿的無尊也化身柯市長在公車上，超級無厘頭、極限展開的爆笑劇情，絕對會讓觀眾們笑到美丁美當。終演場將獻給新竹的粉絲們，歡迎熱愛搞笑者們的朋友們把握最後觀賞機會，11月30日（六）晚上七點半清華大學大禮堂，一同來觀賞《老大的金蛋》

(中時電子報)