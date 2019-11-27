108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，今天衛冕軍健行科大單挑地主輔仁大學，輔大展現想留住勝利的企圖心，三節打完領先1分，第4節初健行靠著一波13比0高潮打下雙位數領先，雖然輔大再把分差追到68比71只剩3分差距，健行大四射手朱雲豪終場前18秒關鍵三分球建功，終場健行74比68帶走勝利，和世新大學目前同樣都是3連勝。

談到這記關鍵三分球，朱雲豪說：「那一球是隊友林俊吉傳給我的，當時他發底線球，但苦無機會發進來，但我跑出機會，順利拿到球，不過出手時因為防守者壓上來，我根本看不到籃框，再時間緊迫之下趕緊投出，很開心順利破網得分。」

朱雲豪上一次投進關鍵致勝球，是高二那年103學年HBL複賽，當時他是基隆商工球員，在其中一場比賽比賽終了前9.6秒砍進三分球，助隊79比73氣走三重商工，是個人時隔5年再度於重要時刻建功。

健行科大教練劉孟竹賽後指出，必須稱讚輔大這場比賽的表現，「開賽就感覺他們想贏的態度，表現非常棒！而我們自己反而好像因為前兩場比較輕鬆，今天一開始沒先武裝好，三分球命中率也偏低，可以說是上了一課！」

劉孟竹認為，全隊今天三分球42次出手是正常範圍，但今天贏得辛苦的重點不是進攻，而是防守不及格；輔大教頭楊哲宜表示，給球員的態度打80分，但輔大必須向健行學習如何當支強隊，比賽中的表現不能大起大落，接下來若有機會再交手，屆時一定要努力討回面子。

輔大中美堂此役湧入爆滿4000位球迷觀賽，其中健行也出動兩台遊覽車的加油團前來聲援，場邊氣氛相當熱鬧。

輔大中美堂今晚湧進爆滿4000位球迷熱情為支持球隊加油。(大專體總提供/陳筱琳傳真)

(中時電子報)