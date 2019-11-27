士林一處民宅驚傳有男子陳屍在租屋處，北市一名葉姓男子無故曠職多日，同事察覺有異設法輾轉聯絡到死者的房東。結果房東今天下午到場查看時，赫然看到葉男在租屋處氣絕身亡，房東當場嚇得立刻報警。

根據警方調查，目前初步排除有外力入侵，懷疑死者可能是暴斃。不過詳細的原因還有待警方進一步調查釐清。

(中時電子報)