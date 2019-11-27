男多日未上班 房東開門驚見他陳屍房間 21:042019/11/27 中時電子報 湯萱樂 、 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 士林一處民宅驚傳有男子陳屍在租屋處。 (示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 士林一處民宅驚傳有男子陳屍在租屋處，北市一名葉姓男子無故曠職多日，同事察覺有異設法輾轉聯絡到死者的房東。結果房東今天下午到場查看時，赫然看到葉男在租屋處氣絕身亡，房東當場嚇得立刻報警。 根據警方調查，目前初步排除有外力入侵，懷疑死者可能是暴斃。不過詳細的原因還有待警方進一步調查釐清。 (中時電子報) #房東 #租屋處 #調查 #男子 #警方 #暴斃 #陳屍 #租屋處 #獨居 #曠職 #獨死 也許您會感興趣 推薦閱讀 前AIT主席：港激進抗議者 比警方更應負責 07:002019/11/24 國際 美式賣場黑色購物節登場 警方協助業者交管周邊道路 20:032019/11/24 財經 美式賣場黑色購物節登場 警方協助業者交管周邊道路 08:022019/11/25 財經 具荷拉留悲觀手寫紙條疑為遺書 警方判定「無他殺可能」 11:412019/11/25 娛樂 搶救留守者 港民主派當選人聚集理大籲警方解封 20:352019/11/25 兩岸 理大籌組專業小組入校 警方校外待命 16:022019/11/26 兩岸 理大籌專業小組 警方籲彈性解決 04:092019/11/27 話題觀察 港理大圍城落幕 校方搜索無所獲 警方今可望解封 13:072019/11/27 兩岸 遭網友約出挨打 警方即刻救援逮捕送辦 13:432019/11/27 社會 警方破獲園藝園 宛如兵工廠內藏「名片手槍」 14:102019/11/27 社會 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 桃園男子當街開槍搶運鈔車 第二槍卡彈遭制伏 - 社會 飆法拉利撞死超商女主管 「新莊小林哥」擁雙妻10多輛超跑 - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 史上最尷尬！ 新娘「超垂八字奶」外露 賓客秒傻眼 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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