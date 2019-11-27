歐盟執行委員會27日以461票贊成、157票反對、89票棄權的表決結果，正式確認由前德國國防部長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）取代現任主席容克，擔任新一屆歐盟執委會主席。馮德萊恩將於12月1日就任新職。

現年61歲的馮德萊恩，一度被視為德國總理梅克爾刻意栽培的接班人。自2005年起，馮德萊恩在梅克爾的內閣中先後擔任過家庭事務、老年、婦女及青年部長，勞工及社會事務部長以及國防部長。她是德國歷史上的第一位女國防部長。

馮德萊恩和梅克爾同為女性，又都來自基民盟，她們的政治理念相同、脾氣相投。在梅克爾的大力支持下，2010年時年52歲的馮德萊恩甚至幾乎成為德國歷史上第一位女總統。

與出身平凡甚至貧苦的幾位德國前總理不同，馮德萊恩出生在一個顯赫的政治世家。其父恩斯特．阿爾布雷希特是德國基民盟的元老級人物，曾長期擔任德國下薩克森州基民盟主席和歐盟執委會委員，她在比利時布魯塞爾出生、長大，因而精通德語、法語和英語，在演講中可在幾種語言之間自由切換。

(中時 )