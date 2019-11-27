男星高以翔傳出噩耗，在大陸錄製節目《追我吧》時，疑似太過操勞而猝死，震撼兩岸，製作單位也遭網友供幹，對此重症醫學專科醫師黃軒就表示，現場若有專業急救人員在場，存活率是沒有在場的8倍。

黃軒在《康健雜誌》上指出，身為重症醫師，實在是太常看到好好的人突然猝死，到院前就已經沒有心跳、血壓。他指出，今年9月歐洲心臟學會(ESC)研究提到，若舉辦運動相關活動，主辦單位有聘請專業急救員在場的話，運動員發生即將猝死狀況時，存活率是沒有急救員的8倍，直呼CPR真的很重要。

黃軒說，要救回猝死者只有4分鐘的時間，根據過往統計，若能在猝死情況發生的4分鐘內，為病患施予CPR；8分鐘之內做好AED電擊，患者生存率就能提高60到75%。若4分鐘之內沒有進行急救，病患存活率就只剩1%。

黃軒再次強調，CPR與AED真的很重要，若人人都能學會，猝死案例就能夠大幅減低。

高以翔猝死震撼兩岸，雖然《追我吧》製作單位聲明中表示有第一時間搶救，也有醫護人員在場，但與現場觀眾說法不符，更有大陸網友指控，稱高以翔倒下時，工作人員都以為是節目效果，並沒有第一時間搶救，直到現場來賓大喊救人，工作人員才動起來。之後劇組還將高以翔送去較遠的醫院，延誤就醫。

(中時電子報)