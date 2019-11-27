高以翔今(27日)驚傳因錄大陸綜藝節目《追我吧》不幸猝死，享年35歲，消息一出令親友悲痛難以接受，而粉絲們也紛紛開罵製作單位，認為高以翔錯失搶救黃金時間，節目難辭其咎。而現在製作單位也證實錄影藝人已陸續離開劇組，確定「結束錄製」。

張繼科、陳偉霆等來賓今晚被直擊陸續離開錄影現場，事後陸媒也向《追我吧》製作單位求證，對方回應：「是的，結束錄製。」據悉，原本定於每週五晚間播出的《追我吧》本周將停播，具體細節還有待製作單位通知。

(中時電子報)