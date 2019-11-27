龍巖公司南區前副總吳祥志、吳順益父子被控「假投資、真吸金」，兩年來吸金近3億元，有上百人受害，檢調今天搜索龍巖南區辦公室等處所，約談吳祥志父子等7人到案，全案漏夜偵辦。

吳祥志父子被控指示旗下業務員以高額利息招攬客戶參與「投資轉約專案」，兩年來吸金新台幣近3億元，事後拒絕支付本息，上百名被害人組成自救會提告。

檢調處上午南下搜索龍巖南區辦公室等4處所，並約談吳祥志父子等7人到案，稍晚將依違反銀行法等罪嫌移送高雄地檢署複訊。雄檢指出，吳祥志父子等7人晚間還沒到，稍晚到案後將漏夜複訊，釐清案情。

龍巖對此回應表示，吳祥志等人在外招攬投資或借貸關係金額達2.6億元，公司收到客戶寄來存證信函才知有這回事，他們以可拿10%利息高利吸引客戶投資購買商品，但有些並非龍巖商品，他們的部分客戶也不在公司名單內。公司商品都明列在官網上，也不會與客戶有投資借款行為。

龍巖進一步指出，公司已和吳祥志父子終結經銷關係，並向新北市刑警大隊檢舉，全案靜待司法調查。

(中時電子報)