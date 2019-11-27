由中華電信主辦、台北市電影委員會與愛爾達電視合辦的2019「MOD微電影暨金片子創作大賽」，於27日下午揭曉百萬首獎得主，本屆大賽總獎金高達490萬、再創新高，且最高可獨得300萬元，實為國內獎金最豐厚且最具規模的微電影比賽，吸引不少專業劇組及知名演員參賽。今年全國共有309支創意團隊及知名演員參與競賽，故事鋪陳與拍攝手法相當細膩，最後選出55件入圍作品。除參賽劇組團隊外，頒獎典禮請來三金主持扛霸子黃子佼擔綱，金馬影后謝盈萱也以代言人身份出席頒獎典禮。

2019「MOD微電影暨金片子創作大賽」頒獎典禮合影。（盧禕祺攝）

謝盈萱2016年主演《冥王星圖》獲得當年MOD微電影暨金片子創作大賽的首獎，幫助當時為拍片而欠錢的朋友圓了導演夢，「我猜他沒有這個獎項，可能回家種田了，對他影響相當大」。她頒獎典禮全程坐得直挺挺，讓黃子佼誇獎敬業，沒想到是謝盈萱身體微恙，脖子痛頸椎舊傷未癒，所以只能坐挺，還說：「站著還比較舒服」，黃子佼還透露謝盈萱一步一腳印踏實努力，20歲時擔任頒獎典禮的遞獎小姐，如今成為影后，謝盈萱也笑著重溫當時的遞獎過程。

謝盈萱出席MOD微電影暨金片子創作大賽。（盧禕祺攝）

被問到高以翔驟世的心情，謝盈萱雖不認識對方，但也表示遺憾，對於工作上逞強的狀況，她也坦承有過，由於不想造成工作人員的困擾，所以曾勉強自己，也提及在劇場的狀況，「我自己本身容易疲倦，我無法判定是謝盈萱在累，還是一般人都會累的狀態」，所以她還是會硬著頭皮繼續工作，她更補充：「現在身體很多舊傷都是在劇場工作時留下來的，這也在提醒自己年紀大了，不要硬撐。」

謝盈萱也勉勵現場所有得獎及入圍者，持續堅持、並把每種情緒與感受都轉化成表演的養分。同時她看到在場還是學生的熱血創作人，大呼：「年輕真好」，也感性表示能有這樣的活動讓年輕朋友有發聲管道是件很好的事，「以前我們那時候沒有，只能苦幹實幹，如果有的話，或許現在就不一樣了」。

黃子佼、謝盈萱出席MOD微電影暨金片子創作大賽。（盧禕祺攝）

突破一般校園組的作品較為青澀的印象，由張庭瑋執導的《宛如煙火》「百萬首獎」殊榮，該片演員陳子玉表現相當自然，內在情感張力十足，榮獲最佳女演員。最佳男演員則由《Baku》中飾演父親的源一聖獲得，將本土草根特質發揮得淋漓盡致。該片同時獲得最佳劇本。洪冬人執導的《聖誕快樂》則獲得「中華電信合作獎」，獲得100萬元重新拍攝該片。《初潮》則獲觀眾票選獎。

謝盈萱頒獎MOD微電影暨金片子創作大賽最佳男演員源一聖。（盧禕祺攝）

謝盈萱頒獎MOD微電影暨金片子創作大賽最佳女演員陳子玉。（盧禕祺攝）

當天除入圍團隊的劇組人員出席外，亦邀請中華電信總經理郭水義、中華電信執行副總林國豐、台北市文化基金會副執行長楊淑鈴、台北市電影委員會副主任委員暨總監饒紫娟、愛爾達電視執行長陳怡君、愛爾達電視副總經理暨內容長江瑋玲、財團法人信義文化基金會執行長楊政學、智趣王數位科技股份有限公司總經理單淑娟、國立臺灣藝術大學副校長暨電影系教授吳珮慈、評審團代表陳懷恩導演與劉克襄作家等相關單位的貴賓出席。

(中時 )