高以翔赴陸參加節目《追我吧》驟逝，星友聞訊悲痛，阿Ben幾年前曾與高以翔一起打過幾次籃球，他27日與妻子徐小可出席人安基金會活動，阿Ben一臉不敢置信地說：「完全看不出來，他體力真的很好，打籃球跑全場都不會喘，真的沒想到會發生這種事。」

跟高以翔有過一面之緣的徐小可，在一旁也難過表示，「身邊的前輩們都說他是一個很有禮貌又親切的男生，雖然只有一面之緣，但真的很不敢相信。」偶爾參加外景節目的她透露，自己現在跟年輕無牽掛時不同，因為有小孩的牽絆，不管做任何工作，都會先想到孩子，她也不忘呼籲，「這件事真的很突然，大家要注意身體健康。」

阿Ben（右）、徐小可夫妻出席公益活動。（源鑛娛樂提供）

阿Ben回憶過去錄《飢餓遊戲》，有次也是因為飢餓，加上玩遊戲差點缺氧，他玩到臉色白成一片，製作單位連忙喊卡讓他休息，他覺得藝人拚命工作的同時也要注意身體健康，尤其擁有充足的睡眠更為重要。

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