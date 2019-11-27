《黑豹》男星查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）在懸疑動作電影《暴走曼哈頓》（21 Bridges）化身英勇警探，雖然沒有英雄超能力，查德維克依舊身手矯健，不管是在城市街道奔馳追凶還是激烈的街頭槍戰都難不倒他。為此查德維克事前接受紐約警察緊鑼密鼓的特訓，他說：「紐約警察給我非常精實的特訓，而且練習過程都是真槍實彈，我必須要去學習專業的拿槍姿勢及如何近距離開槍、連續開槍，甚至在有人質的時候該怎麼開槍等，拿著真槍讓我壓力非常大，但也讓我更能揣摩警察的每一個細微動作及開槍的心境。」

電影《暴走曼哈頓》描述因一樁8名刑警被殺的毒品搶案，查德維克下令緊急封鎖曼哈頓，緊急封鎖曼哈頓所有對外道路和交通樞紐，誓言揪出真凶，然而卻在過程中，發現這樁搶案背後隱藏著巨大陰謀。電影中不僅飛車槍戰刺激精彩，對於人性的刻劃亦深刻動人，警察與凶手沒有絕對的黑白，結局讓人意想不到。在今日公布電影最新幕後花絮角色篇中，查德維克也說：「壞人是不是真的壞，好人是不是真的好，這是貫穿全片的拉鋸戰。」

席安娜米勒。（CATCHPLAY提供）

除了身手矯捷的查維德克外，身為片中一點紅的性感女星席安娜米勒（Sienna Miller）亦有勇猛表現，在黑夜奔跑緝凶、街頭對峙，與身邊一群男警相比絲毫不遜色，查德維克也大讚席安娜米勒不僅演技精湛，還跑得非常快，與她一起在街頭追凶十分過癮，席安娜米勒說：「查德維克起初是獨行俠，喜歡單幹，但他很快就發現我能力強，或許能幫上忙，最後我們合作無間。」

《暴走曼哈頓》描述警探安德烈（查德維克博斯曼飾）的父親從警時因公慘遭殺害，因此他誓言將所有殺警凶手繩之以法。為了偵破一樁8名警察慘遭奪命的駭人搶劫案，他必須在時限內抓到凶手，於是不擇手段展開緝凶行動，封鎖曼哈頓全境21座橋，並關閉所有交通系統。但就在追尋正義的同時，卻也揭開意想不到的黑幕。電影29日在台上映。

(中時 )