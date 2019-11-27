新北市社會局替代役男赴三重關懷身障朋友，身障朋友各個笑得樂開懷（戴上容攝）

新北市社會局替代役男赴三重關懷身障朋友，身障朋友各個笑得樂開懷（戴上容攝）

新北市社會局替代役男赴三重關懷身障朋友，身障朋友各個笑得樂開懷（戴上容攝）

「小鳥、小鳥、變出小鳥！」身障兒對著魔術師興奮大叫，原來放入袋內的紅色絲巾卻不見了，從魔術袋摸出的是一條黃色絲巾。新北市社會局替代役男27日上前往三重區新北市愛新發展中心，役男們以行動、自我專長關懷身心障礙朋友。現場展開活潑「魔術表演」、「口腔衛教」等節目，逗得現場大、小朋友樂開懷，氣氛溫馨。

領隊賴冠廷師大社會工作學研究所畢業，他表示，4年多前由學長倡議成立，希望利用在服替代役期間，能夠到兒少老障等社福機構服務學習，利用自身所學的專長，透過團隊合作，以增進服務對象的社會參與。

替代役男林承翰雖是學機械工程，熱愛魔術表演，利用打工期間學習各項技巧，並考取街頭藝人證照，他將2張全開的報紙來回撕開，等翻轉過來攤開時，卻又完好如初，許多身障兒抓著頭，想不透如何辦到的。

另外，他徵求慢飛天使小彥上台，利用魔術袋變換絲巾的顏色，讓身障兒嗨到爆，希望變出鴿子來，林承翰說，因為動保法的關係，現在不敢再變鴿子了。

牙醫系畢業已考取牙醫師執照的潘恩、李宥融，2人教導腦麻兒正確刷牙。潘恩表示，身障孩子在先天上就容易有牙齒排列不整齊的情況，加上敏感、不喜歡刷牙，容易造成蛀牙，因此必須更有耐心和技巧，才能讓他們樂於刷牙。

第一社福基金會愛新發展中心主任余昌晏表示，中心受社會局委辦，專門收托15歲以上心智障礙者及多重障礙者，加強生活自主能力與適應能力，感謝替代役男，用心設計活動和牙齒保健課程，讓這群身障者與社會互動連結。

(中時 )