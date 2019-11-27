台灣藝人高以翔今天凌晨在浙江寧波錄製娛樂節目時心臟驟停暈倒送醫急救無效離世。節目製作單位普遍遭到各方質疑，大陸娛樂部落客爆料稱，大陸此類型節目近年極受歡迎，競爭激烈，製作單位不顧藝人死活，刻意設計超高難度的競賽過程以吸引觀眾，有時連奧連奧運選手嘉賓都直喊吃不消，也因此發生意外事件，高以翔的案例只是眾多事件的冰山一角。

據陸媒引述中國大陸娛樂部落客倉醬文章指出，「追我吧」這類型實境秀近年在大陸非常流行，其中以運動、競技類節目最常傳出意外，高以翔驟逝並非首例。他這次參與錄製的「追我吧」是由浙江衛視監製，屬都市夜景追跑競技秀，由節目主持班底挑戰素人或其他藝人擔任的「追逐者」，透過時間爭奪戰等奪得勝利，今年11月才剛播出。

中國娛樂部落客倉醬上午發文表示，上一期「追我吧」嘉賓是奧運體操選手李小鵬、拳擊手選手鄒市明，都曾在錄製後期表示體力不支；藝人畢雯珺、范丞丞也曾錄到多次嘔吐，李振寧甚至必須到救護車上吸氧。不過，上述情況主要是由網友和知情人士傳出，極少見於正式報導。

從已公開報導整理後發現，近年來浙江衛視製作的運動、競技類的真人秀節目確實意外頻傳。其中包括：2013年4月，武星釋小龍的助理在「中國星跳躍」中，在非錄製時段意外溺水身亡；歌手吳莫愁也在2016年1月於「王牌對王牌」上，不小心摔倒頭部先著地；2018年3月，歌手張杰也在同一個節目，因遊戲設計不夠安全，連續錄了7個小時，造成缺氧暈倒撞到凳子，造成臉部瘀青。

為此，不少大陸網友也在微博發文質疑浙江衛視「出過人命的事你們在乎過嗎」、「你們設計節目的時候有沒有考慮過人命」、「大大小小出了那麼多次事故，就不能長點心嗎？一次次把生命當兒戲」。

(中時電子報)