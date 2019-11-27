真人實事改編電影《賽道狂人》全球上映十天票房已破1億美元，麥特戴蒙和克里斯汀貝爾兩大天王首度合作，神還原福特軋上法拉利的法國利曼24小時耐力賽的故事。電影獲經典車迷盛讚，先前爛番茄開出的92%影評分數已升至98%，被全球媒體喻為精采程度超越以往的賽車電影。

在紐約時報釋出的片段中，導演詹姆士曼格講解《賽道狂人》高潮戲前的關鍵時刻。克里斯汀貝爾飾演的肯邁爾斯從休息室走向賽道，距離創造歷史的比賽只剩十分鐘，一鏡到底的攝影令人身歷其境地貼身透過肯邁爾斯的觀點、對片中鉅細靡遺的場景和佈置一覽無遺，他一走出室外便首度目睹人山人海的壯觀看台，這才只是導演想呈現暴風雨前的寧靜。

克里斯汀貝爾（中）。（福斯提供）

此一片段復古車款也精銳盡出，包括歷久彌新的法拉利跑車，以及本片「另一名主角」，為了此賽事打造、由肯邁爾斯駕駛的福特GT40帥氣跑車。此場戲上的所有車輛全都是真車，古董或半古董車由25位專業車手駕駛，加上一旁的400名臨時演員，跟著肯邁爾斯狂飆的主觀鏡頭，進入第一圈時就遇上車門失靈打開、無法關上的惱人問題，他還保持時速150英哩的極速往前狂飆，令觀眾看了不禁腎上腺素飆升。

《賽道狂人》不僅票房鼎盛，在加州的68天拍攝期間，也為該州賺進超過1億美元的營收，光是勞工薪資就佔了7300萬美元，總共超過1萬3600人次被雇用，為福斯片廠創造將近1700萬美元的稅收優惠。電影將於11月28日在台上映。

(中時 )