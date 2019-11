2016年麥卡倫全球首間免稅旗艦店於台灣正式開幕,這次全面重新升級裝潢整修,也是麥卡倫繼6月在杜拜國際機場、7月在倫敦希斯洛機場第5航廈之後,全球第3個推出全球旗艦體驗計畫的據點。(昇恆昌提供)

單一純麥蘇格蘭威士忌酒全球主要品牌之一的麥卡倫,全球首間免稅旗艦店2016年在桃園機場第2航廈出境大廳昇恆昌免稅區開幕後,今年配合免稅區全面重新裝潢整修,27日重新開幕。新店面鎮店之寶麥卡倫72年萊儷創世紀水晶瓶(The Macallan 72 Years Old in Lalique—The Genesis Decanter)也曝光。

2016年麥卡倫全球首間免稅旗艦店於台灣正式開幕,這次全面重新升級裝潢整修,也是麥卡倫繼6月在杜拜國際機場、7月在倫敦希斯洛機場第5航廈之後,全球第3個推出全球旗艦體驗計畫的據點。

剪綵儀式由昇恆昌免稅店副董事長吳秀光、桃園機場公司總經理林祥生、麥卡倫全球免稅通路總經理Suzy Smith 、昇恆昌免稅店總經理江建廷等人共同剪綵。

秉持「賓至如歸」理念設計的台灣 The Macallan 麥卡倫免稅旗艦店,將展售一系列稀有酒款,包括 Fine and Rare 珍稀系列多款最新年份酒款,例如耗時40年精釀以雪莉桶熟成的頂級酒款 The Macallan Fine and Rare 1979。

升級的旗艦店中擺放了一瓶鎮店之寶「麥卡倫72年萊儷創世紀水晶瓶酒」。這瓶酒麥卡倫在全球的定價為6萬美元,但是收藏家私下轉讓的價格高達新台幣300萬元至600萬元之間,甚至還有超過新台幣600萬元的價格傳出。

27日新開幕的麥卡倫桃園機場旗艦店獨家販售的酒還包括:麥卡倫旗艦店限量款(The Macallan Boutique Collection)、麥卡倫檔案系列酒款第4冊(The Macallan Folio 4)、麥卡倫卓越單一桶系列(Exceptional Single Cask) 等珍稀酒款,旅客從桃園機場第2航廈搭機出境時,可以前往旗艦店參觀選購。

