老字號品牌西雅圖咖啡，日前被踢爆旗下產品標榜100％阿拉比卡豆，卻混用低價的羅布斯塔豆，遭士林地檢署搜索，消費者文教基金會今天再發聲明，呼籲西雅圖咖啡拿出誠意，主動以5倍價值賠償消費者。

消基會表示，阿拉比卡和羅布斯塔豆的價差超過1倍以上，其不當得利是否僅止於1000萬元，還需檢調單位查明混摻時間和數量，呼籲檢調單位循線查察，嚴正追出西雅圖咖啡的不法利得。

消基會今日去電2家西雅圖咖啡門市詢問退貨政策，發現有2種截然不同的結果，針對沒有發票是否可退，以及9月30日後購買的商品是否也能退，其中一家門市表示須請示總公司，另一間則說不管是只剩包裝或9月30日後購買的產品都能退貨，但2間門市不同調的說法讓消費者無所適從。

消基會表示，10月至今，西雅圖咖啡官方粉絲團刊出5次聲明，不斷以「咖啡豆知識」聲稱其販售的咖啡豆為阿拉比卡與羅布斯塔的雜交種Arabusta，目的是為了增加抗病性並提高產量，強調絕無混摻「羅布斯塔」豆種，甚至以「價格從來不是我們考量的依據，品質才是」為標題，如今看起來格外諷刺。

消基會強調，以100％阿拉比卡豆標示販賣混摻低價羅布斯塔豆，已觸犯《食品安全衛生管理法》、《商品標示法》及《刑法》等法令，呼籲西雅圖咖啡應依據「消費者保護法」第 51 條，「依本法所提之訴訟，因企業經營者之故意所致之損害，消費者得請求損害額5倍以下之懲罰性賠償金」，主動給予消費者商品價值5倍的賠償。

(中時 )