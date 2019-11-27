中國大陸國台辦指控民進黨和自稱中國間諜的王立強詐騙犯一起進行政治操作。行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，沒有這樣的事情，中國政府的說法不但是扭曲事實，更是羞辱媒體。

針對王立強案，國台辦發言人朱鳳蓮今天說，這件事的事實很清楚，就是「騙子變間諜」，是荒誕不經、漏洞百出的劇本，「而民進黨當局和詐騙犯綁在一起，大肆進行政治操作，其意圖是製造所謂大陸介入台灣地區選舉的假象，謀取不正當的選舉私利。」

行政院發言人Kolas則表示，沒有這樣的事情。中國政府應該面對自己內部的問題，不該任意批評台灣政府，甚至羞辱國際知名媒體。

Kolas說，若批評台灣政府與他國媒體勾串，不但扭曲事實更是羞辱媒體。媒體自主選擇主題、選擇要訪的對象，是新聞自由。「怎麼可以因為你不喜歡看到某人受訪，就說該受訪者與媒體勾串進行政治操作」，這種說法也顯見中國政府對言論自由、新聞自由是無知的。

自稱在香港、台灣和澳洲從事滲透和綁架的中國籍男子王立強日前在澳洲接受當地媒體訪問，並決定向澳洲申請政治庇護。

(工商 )