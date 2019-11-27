美國一大重要節慶「感恩節」即將來臨，卻傳出美國加州聖塔芭芭拉（Santa Barbara）一帶因受氣候變遷影響，於25日遭遇大範圍野火侵襲。受強風吹襲，火勢以時速50英里/小時往北部不斷蔓延，延燒面積近2000公頃，並逐漸向人口密集區擴散。大火導致多處民宅面臨威脅，超過6000人被迫撤離。27日晚間，加州州長宣佈「該地區進入緊急狀態」。

據美國洛杉磯時報（LA Times）報導，該場「洞穴」大火（cave fire）發生在南加州聖塔芭芭拉郡山區，毗鄰154號公路，當地多岩石地形以及遍佈的乾草、灌木叢導致大火一發不可收拾。洛斯帕德雷斯國家森林火災負責人吉姆（Jim Harries）證實，森林公園已有6.5平方英里土地被燒毀，他稱「救火過程十分艱辛，天氣氣候非常極端。」

大火已超出該地區消防員可控制能力範圍，其他地區消防員也前來支援。據報導，超過600名趕往現場全力撲滅大火。加州州長紐森（Gavin Newsom）於27日宣佈，受惡劣天氣影響聖塔芭芭拉進入「緊急狀態」，稱「大火嚴重危害聖塔芭芭拉郡的居民人身、財產安全。」

據美國電視新聞網（CNN）報導，26日晨間，當局還派遣固定翼飛機向該地區投放阻燃劑以減緩大火蔓延的速度。截至當晚，10%的大火已被圍堵，但聖塔芭芭拉郡消防隊長丹尼爾（Daniel Bertucelli）表示，目前野火尚未被控制。

根據當地氣象報告，稍晚將有多達1英寸（約2.5公分）的降雨，這對大火附近的居民算不幸中的「喜訊」，將有機會緩解火勢。但也擔心暴雨可能造成154號公路上土石流滑坡。

(中時 )