石光國中以芥菜、鹹菜為課程，讓學生體會從種植到製作的過程。（校方提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣關西鎮舊名鹹菜甕，為了讓學生了解在地知名農特產品，石光國中結合生物課程，讓7年級學生種芥菜，並製作鹹菜、福菜等，落實食農教育、108課綱精神，師生同步拍開箱照，也讓更多人了解芥菜與鹹菜的「因緣」。

石光國中主任廖珮馨表示，為了使學生更加了解這項產業，請學生以兩個月的時間種植芥菜，並採用不灑農藥、不用化肥的友善方式耕作，學生甚至也會主動找資料，對於農耕、種植也有更進一步的認識。

此外，學生也自行參與製作酸菜，在前家長會長范棋榕指導下，學生們洗乾淨腳丫，採芥菜做鹹菜，體會最傳統道地的製作方式。校長張君豪表示，透過生活化課程，自耕種到製作，期望學生理解先民克勤克儉、客家人知福惜福的精神。

縣長楊文科表示，關西舊名為鹹菜甕，是因客家人擅長製作鹹菜，與日語的關西發音相近，因此在日治時代改名為關西，而鹹菜酸、甘、香，煮湯、炒菜兩相宜，也是客家菜色元素之一。楊文科也肯定學校的課程，推廣食農並結合生活化教育，十分有意義。

(中時 )