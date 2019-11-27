德國總理梅克爾27日呼籲歐洲在對華問題上採取共同路線，她表示，歐盟每個成員國如果採取各自的中國政策，將成為歐盟最大的危險之一。她說：「這對中國來說並不是災難性的，對我們卻是。」梅克爾同時警告，不要對中國採取孤立、隔離的態度。

據「德國之聲」報導，梅克爾表示，「毋庸置疑，在5G網建設上我們需要制定嚴格的安全標準，所以我們需要和歐盟的夥伴國家共同商討。就像在歐洲我們擁有一個藥品管理局，可能在5G建設上我們也需要一個類似的負責審批的機構。」她說：「在一個共同的數位市場裡，如果每個人都只管自己的一攤事，那我們無法走得很遠。」

梅克爾強調，在5G網建設的問題上涉及最高級別的安全標準，「但我們需要同歐洲，可能首先需要同法國一起找到解決問題的辦法」。

報導稱，一段時間以來，華為一直是德國政界的熱議和爭議的話題。最近，德國聯邦經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier ）在政治脫口秀上談到不排除華為參與德國的5G網建設時，提到當年美國竊聽德國一事。該言論令美國不滿，稱「受到侮辱」。

梅克爾在講話中也談及香港的抗議活動以及中國人權現狀。她說：「我們當然應該對此進行批評。但中國的制度完全不同。我不清楚，我們對於兩種制度間的競爭給予的回答能否是：孤立、隔離。這是我們在冷戰期間採取的方法。」

梅克爾表示：「更恰當的回答應該是：自信地堅持自己的標準，而不是宣告採用徹底的孤立隔離的手段。」

(中時 )