日本兵庫縣尼崎市神田南通1的道路上，27日下午5點5分左右發生槍擊事件。黑道組織，從山口組分裂出來的「神戶山口組」幹部、59歲的古川惠一頭部和胸部等遭到槍擊，送醫後確認死亡。

京都府的警察在京都市內發現從開車逃逸的男子，警官攔車準備盤問時，該男子將手槍指向警官，當場被以違反槍刀法及妨害公務罪嫌的現行犯身分逮捕。這名52歲男嫌犯名叫朝比奈久德，住在愛知縣江南市，無業，他已坦承犯案。

古川去年3月和今年7月也曾遭棒棍和雨傘襲擊，當時有幾名山口組的組員被逮捕。兵庫縣警方認為，這次很可能也是山口組和神戶山口組的對立火拼事件。

警方在開槍現場發現約10個彈夾，從朝比奈嫌犯乘坐的白色汽車中還找到自動步槍和手槍。古川是神戶山口組旗下組織的前組長。

由於命案現場離阪神尼崎站西邊約500公尺處，附近餐廳、民宅林立，往來行人也多，附近有不少居民目睹了古川遭擊斃時血淋淋的一幕，還有人看到他胸前的刺青。附近的主婦向日媒表示，現場從約2年前起便有像黑道的人們出沒，真的很可怕！

(中時電子報)