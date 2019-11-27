「這是誰的內褲啦」，搭乘大眾交通工具，遺失雨傘、隨身包包很多，但是遺失貼身小內褲，就不多見了。有名搭鐵路通勤的OL女郎，座位下不知誰掉了一條紅色小內褲，車廂上乘客眼光不約而同掃了過來，讓她好尷尬，好想大喊「這不是我的！」，網友忍不住酸說，「人家能在高鐵上撿到300萬，而你只能撿到一條濕透的紅內褲」

一名女網友在網路社群《爆怨公社》分享自己坐火車時看到令人傻眼的物品。原PO說，「坐個火車也會遇到無人內褲，偏偏選上了這麼尷尬的位置坐下，還好旁邊乘客都知道這不是我的……」，但是每個乘客走過都會不約而同多看她一眼，讓她感覺就是被人懷疑她就是紅色小內褲的「失主」。

最後原PO忍不住心裡吶喊著「這到底是誰家的紅色內褲啦？」網友看了分享文章，非常同情她窘境，不過又很「抱歉」笑了，紛紛留言安慰：

「噓~~ 這是人家大冒險的遊戲~~等一下會有人來拿~~」；

「千萬別撿，撿了會有人跑出來叫你姐夫」（可能沒搞清PO主是女生）；

「在台灣我就不知道 這裡美國很多美國女孩子有備用內褲 一夜情後後直接去上班可以換」；

「人家能在高鐵上撿到300萬，而你只能撿到一條濕透的紅內褲」

「故意把內褲露出來...證明不是自己掉的!!」；

「誰準備去打麻將不小心掉的運氣+9內褲」；

「這是一個火車版的灰姑娘故事…」；

「這上周末去圖書館火拼抱佛腳也是看到地上有件內衣，超級儍眼的。」；

還有人幫她出主意，「踢去別人的座位下」！！

(中時電子報)