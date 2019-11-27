禁蒙面法無效令再暫緩 警可依法逮補蒙面者 22:262019/11/27 中時 蔡宗霖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港特區立法會，出席人士在禁蒙面的標誌上貼上貼紙。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港高等法院22日決定頒布7天臨時暫緩令，讓香港警隊可以依「禁蒙面法」繼續執行任務。由於暫緩日期將至，上訴庭今日再批出延長暫緩執行令，直至下月10日為止, 以讓政府提出上訴。 因此，泛民派24位議員共同發表聲明，對上訴庭頒布暫緩執行令表示失望與遺憾，並指稱法庭並無給予民主派議員機會陳述反對理據，就自動頒下暫緩執行令；並且若是根據原訴訟庭判決，相關條例已經違反相稱性原則，不應該繼續生效，認為法庭應果斷下令反蒙面法失效，並嚴正要求政府不得繼續執行禁蒙面法。 (中時 ) #執行 #上訴 #繼續 #議員 #政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 名醫開價5萬包養「為我生孩子」 踢鐵板GG了 10:442019/11/23 社會 台南 蔡育輝李武龍 搶進國會 04:102019/11/24 政治要聞 好心假扮女友解圍 慘被強吻掐乳 10:162019/11/24 社會 林志玲剛新婚 香閨被偷拍官司繼續打 14:162019/11/24 社會 配合調查員自導自演運毒 毒販更三審再獲無罪 18:492019/11/24 社會 最暖杰哥 「杰士尼樂園」繼續為孩童圓夢不打烊 20:482019/11/24 生活 女童飯吃一半崩潰痛哭 母問出驚人真相… 10:442019/11/25 社會 港府提交文件 冀推翻原訟庭「禁蒙面法」違憲裁決 21:532019/11/25 兩岸 太陽花學運北市警遭判國賠 柯：原則上會上訴 11:402019/11/27 政治 擁恆墓園老闆被控竊占鄰地 非常上訴翻案無罪確定 14:562019/11/27 社會 兩岸熱門新聞 陸公布王立強受審認罪影片 自稱法律意識淡薄 - 兩岸 - 旺報 香港中學發現高危險烈性炸藥 2名持有學生被捕 - 時政 禁蒙面法無效令再暫緩 警可依法逮補蒙面者 - 兩岸 港理大圍城落幕 校方搜索無所獲 警方今可望解封 - 兩岸 陸競技實境秀意外頻傳 高以翔僅冰山一角 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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