香港高等法院22日決定頒布7天臨時暫緩令，讓香港警隊可以依「禁蒙面法」繼續執行任務。由於暫緩日期將至，上訴庭今日再批出延長暫緩執行令，直至下月10日為止, 以讓政府提出上訴。

因此，泛民派24位議員共同發表聲明，對上訴庭頒布暫緩執行令表示失望與遺憾，並指稱法庭並無給予民主派議員機會陳述反對理據，就自動頒下暫緩執行令；並且若是根據原訴訟庭判決，相關條例已經違反相稱性原則，不應該繼續生效，認為法庭應果斷下令反蒙面法失效，並嚴正要求政府不得繼續執行禁蒙面法。

(中時 )