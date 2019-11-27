王立強共諜案劇情曲折離奇，不論藍綠甚至其他小黨，若想靠共諜案做為選舉操作工具，恐怕一個弄不好就會玩火自焚，「這局水還很深」，牽涉其中的，不只是台灣，還有大國之間的政治角力。

澳洲媒體報導共諜案後，國民黨總統候選人韓國瑜被指控收中共2000萬人民幣，且中共操控了去年底的九合一選舉，不過這「核彈」沒多久就被拆穿。王立強被上海靜安分局證實是一名詐欺犯，國內多名情報專家也逐一解析，質疑王立強的說詞可能有許多虛假。

一瞬間風向突然逆轉，綠營開始著急找反擊點，綠黨桃園市議員王浩宇便在臉書上聲稱王立強其實是用假名受訪，中共卻能提供判決書，顯然是中共熬夜趕工造假的文件。不過有人仔細看過澳媒的訪問後，王立強並未說「王立強」是假名，對此，王浩宇仍堅稱澳媒私下已經告訴他了。

王浩宇的此番言論，被綠營網軍跟部分民代、名嘴拿去用，開始鋪天蓋地洗言論，「王立強是假名，中共掉進澳媒圈套」成了綠側翼統一說辭，不過昨天大陸再丟出王立強受審影片，等於打臉這樣的說法，那麼王浩宇的情報來源又是怎麼來的，難道是瞎掰的？

事實上，綠營核心圈對這議題相當小心，包括蔡英文總統也不敢貿然論斷，因為這案子水太深，本來就不宜擅下定論。目前檢調正在調查「剛好」來台的中國創新投資公司主席向心夫婦，接下來還會有動作與訊息會陸續傳出。

這場「攻心計」不只在兩岸，也是大陸、美國、澳洲的政治角力。陸美正在競爭國際主導地位，而澳洲又與美國同一陣線，之前我國與索羅門斷交，大陸插旗南太，更讓澳洲顏面掃地，這不僅是大國的情報戰，也是國際級的輿論戰，台灣則突然變成主舞台。

公佈王立強受審影片就能證明王不是間諜嗎？向心被檢方調查就能找到滲透國民黨的證據嗎？事情或許沒有表面的這麼簡單，這是一個虛假穿雜的輿論戰爭，表面上在爭的，跟私底下在談的，可能是完全不同的事，2020總統大選在即，藍綠都不希望共諜案往自己陣營燒，但千萬別想急著要利用這案子來炒作選情，因為實情可能比想像中還要更複雜，其中有真也有假，任何一方操作過頭，都可能引火自焚，2020台灣的大選已經成了「國際級選戰」。

(中時 )