周四（28日）仍受東北季風影響，基隆北海岸局部地區有大雨，大台北東側山區、東北部地區依舊有短暫雨。中央氣象局預報員官欣平表示，周四會變比涼冷一點，中部以北、宜蘭清晨出現16、17度，白天會從24度降到19~21度。下一波東北季風來的時間預估是12/3、12/4(下周二、三)的時候，中部因為幅射冷卻影響，最低溫降至13度，而西半部、東北部地區也只剩14~16度。

氣溫方面，周四白天高溫北部及宜蘭、花蓮約19~21度，其他地區約26至30度，夜間清晨西半部及東北部比起昨日更涼，約16至18度，其他地區20度左右，中南部日夜溫差仍大。

颱風「北冕」，下午2時距離鵝鑾鼻東南東方2450公里，路徑主要往西朝菲律賓前進的機率較高，環境有利其增強至中度颱風以上強度，直接影響臺灣的機會不大，至於間接影響的程度有待觀察。

臉書粉專「台灣颱風論壇」指天氣變化多端，列出周四、周五全台的天氣概況。

周四(11/28) ➔ 周五(11/29)：涼冷空氣南下

北 部：全天冷，多雲，偶陣雨。

基、宜：全天濕冷，陰天或短暫雨。

中、南：白天溫暖，夜晚涼，溫差大，晴朗

花、東：白天溫暖，夜晚涼，多雲到晴，偶飄雨。

周六(11/30) ➔ 周日(12/01)：東北季風減弱

北、宜：白天溫回升，夜晚仍涼，多雲到晴，零星雨。

中、南：白天溫暖，夜晚涼，溫差大。晴朗。

花、東：白天舒適~溫暖，夜晚涼，陰天局部雨。

下周一(12/02) ➔ 下周三(12/04)：冷空氣南下，溫度降，溫差大

北、宜：溫度下降，濕冷容易下雨。

中、南：白天溫暖，夜晚冷，晴朗，溫差可達12度

花、東：白天溫暖，夜晚冷，多雲，或短暫雨。

(中時電子報)