台中市烏日區22日晚間發生台鐵平交道故障致自小客遭自強號列車撞擊事件，在真相大白後，交通部長林佳龍27日下午帶著台鐵局長張政源親至到醫院向自小客林姓駕駛致歉，並致贈慰問金及水果，林佳龍也承諾會追究責任、並全面安檢，也會對該案從優賠償並徹底檢討。

這起意外一開始大家都以為是林姓女駕駛貪快闖平交道，造成意外，網路還出現一片伐躂聲，事後證實是平交道故障，讓林女險些沒命，林佳龍也在事發6天後到醫院探望，親自向林女坦承是台鐵的錯，讓她受到霸凌、身心受創，很不捨，也承諾一定會查明真相、追究責任。

林女則喊冤，強調身體很痛，但心更痛，她質疑平交道為何會故障？還說該路口平交道常故障，之前親人也遇過相同的狀況，她希望部長趕快解決這個問題。

張政源表示這是第一次平交道纜線故障導致平交道柵欄提早升起，林佳龍則說但交通部會持續推動鐵路高架化，在這之前也會評估是否要有監視器監測，並派員看守，他也強調，已指示要調查清楚，有疏失就要道歉。

(中時 )