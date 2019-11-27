浙江衛視聲明。(取自微博)

高以翔今(27日)凌晨因為錄製大陸節目《追我吧》不幸猝死，享年35歲，事隔近11小時，節目所屬浙江衛視終於在稍早PO出聲明，透露高以翔雙親已抵達寧波，而電視台也願意承擔相關責任。

浙江衛視針對高以翔猝死晚間發出聲明，強調事發當時，第一時間即展開救治並送往醫院，但仍沒能挽回高以翔的性命，對此意外深感遺憾與惋惜，並願意承擔相應責任。

浙江衛視也強調對此意外事件發生，會深刻反思原因，並對所有節目環節進行全面檢查，更周全做好節目安全保障工作，「我們始終與高以翔家人及團隊一起，也請體諒並尊重其家人低調處理後事的意思，感謝關心此事的朋友們。我們對高以翔的愛與愧永存，願他安息！」

不過這紙聲明就引發陸網友反應兩極，不少人就質疑電視台還在說謊，痛罵「第一時間進行搶救並緊急？？？即刻進行搶救？？？」、「真的第一時間救治了嗎？它們能拿出來第一時間救治的現場視頻打我臉嗎？」、「呵呵，相應責任」，但也有人認為家屬都沒說什麼了，網友評論也別太惡毒。

(中時電子報)