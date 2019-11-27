創首例 張善政成立副總統競選辦公室 22:452019/11/27 中時電子報 郭匡超 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 張善政(右)。（戴上容攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 創首例，國民黨副總統參選人張善政成立副總統競選辦公室。副總統辦公室將分設國政選戰中心、國政顧問團及副總統辦公室作業小組。張善政表示，韓國瑜要打有格調的選戰，副總統競選辦公室就是施政牛肉的來源。 據《聯合新聞網》報導，國政選戰中心將由周錫瑋擔任執行長，負責挺進前線作戰，主攻資源串聯、政治動員、區域造勢；國政顧問團由張善政親自領軍，運用紮實的理論基礎和執政經驗，提供最強力的政策論述；副總統辦公室作業小組由資深媒體人張樹森主管，主攻新媒體操作的「空戰」和安排行程的「地面戰」。 (中時電子報) #副總統 #辦公室 #國政 #張善政 #副總統辦公室 也許您會感興趣 推薦閱讀 《營建股》皇翔公開標售中山站商辦大樓，底價每坪127萬、總價24.4億 16:312019/11/25 財經 共諜案敏感 2人移送至原特偵組辦公室訊問 21:502019/11/25 社會 震撼！張善政副總統競選辦公室成立 11:012019/11/26 政治 張善政：蔡若靠放任黑韓而勝選 將是恥辱 15:112019/11/26 政治 中部3縣市拒提高燃煤量 張善政力挺！ 10:092019/11/27 政治 張善政：官民合作才能抗對岸網軍 10:412019/11/27 政治 蔡英文指國政配貌合神離 葉元之嗆：蔡同意賴赦扁？ 13:062019/11/27 政治 張善政參拜 稱賴清德能力比蔡英文好 13:042019/11/27 政治 張善政：和賴清德互相珍惜 是「難兄難弟」 16:452019/11/27 政治 國政配30日發表身心障礙福利政策 成立國家級發展中心 17:062019/11/27 政治 政治熱門新聞 蔡英文已經玩完了！網笑：1450還在嘴硬 - 政治 「共諜案」後最新民調曝光 韓蔡差距令人吃驚 - 政治 宋楚瑜怒嗆韓國瑜！幕僚大驚喊4字... - 政治 王立強受審曝光 蔡正元諷小英、CIA合導賤諜爛戲 - 政治 共諜案于美人嗆辣5問 狂掃一票韓粉 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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