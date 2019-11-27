創首例，國民黨副總統參選人張善政成立副總統競選辦公室。副總統辦公室將分設國政選戰中心、國政顧問團及副總統辦公室作業小組。張善政表示，韓國瑜要打有格調的選戰，副總統競選辦公室就是施政牛肉的來源。

據《聯合新聞網》報導，國政選戰中心將由周錫瑋擔任執行長，負責挺進前線作戰，主攻資源串聯、政治動員、區域造勢；國政顧問團由張善政親自領軍，運用紮實的理論基礎和執政經驗，提供最強力的政策論述；副總統辦公室作業小組由資深媒體人張樹森主管，主攻新媒體操作的「空戰」和安排行程的「地面戰」。

(中時電子報)