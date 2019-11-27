TATP藥威力多大 看試爆影片就知道

香港馬鞍山錦英路明愛馬鞍山中學今日(27日)下午有職員發現校園內有疑似炸藥，校方通知消防處與警方後，警方派出爆炸物處理人員到場處理。警方初步調查發現，該炸藥為TATP的烈性炸藥，且相當不穩定，與2005年倫敦連環恐怖攻擊所用炸藥相同。持有者為2名該校學生，供稱該炸藥是旺角穿黑衣的示威者所給予。

據港媒《東網》報導，警方經初步調查後，以涉嫌管有炸藥拘捕兩名分別姓趙(17歲)及姓黎(18歲)男子，案件由新界南總區重案組接手。據了解，兩名被捕男子為該校中五、中六(相當於高二、高三)學生，該校明日（28日）會停課。

香港明愛馬鞍山中學發現學生持有炸藥，在報請警方處理後，宣布28日停課一天。（圖／環球網）

報導說，警方消息稱，這些炸藥為TATP，有人聲稱曾參與近日的示威遊行活動，該些炸藥是旺角黑衣示威者給他們。至今日，有人將該些炸藥帶返校，並在課室內問化學老師「知不知道這是什麼東西？」引起老師警覺而通知警方前來調查炸藥的來源及用途。

該校隨後發表聲明指出，由於校園內發現不明化學物品，為顧及所有員生的安全，避免有即時危險，校方立即知會消防處到校檢視及戒備，警方亦到場協助處理。學校部的相關區域已即時封鎖，課堂上的學生已離校，寄宿生則被安排返回宿舍。

校方稱，經初步了解，有關化學品可能需要較長時間進行稀釋及清理。為方便學校部進行深度清潔，校方決定明日（28日）停課一天。

資料顯示，TATP為烈性炸藥，具高爆炸性及狀態不穩，只需很少能量便能引爆，且極敏感易發生爆炸，對公眾極為危險。TATP原材料容易獲得，一般在化工舖及化工廠都可購得，價格便宜，製作炸藥的化學合成過程不算複雜，亦不需要特別的器材及設備。4年前轟動一時的激進港獨分子蠔涌製彈案，警方亦曾檢獲TATP炸彈主要原料；另據報導，TATP是05年7月倫敦連環恐襲的「主角」，當時至少56人死亡。

(中時電子報)