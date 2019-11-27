憲兵拍的保防片海報，疑影射政黨總統候選人。憲兵臉書

憲兵拍保防片，竟把神似國民黨總統候選人韓國瑜壓制在地上，影射他是「匪諜」，如此形同兒戲的宣導片，還準備明天（28日）在莒光園地播給全軍看，這對軍隊國家化造成極大傷害，蔡英文總統與國防部應正視，並下令莒光日禁播這段影片。

在總統大選倒數時刻，「跨國」瘋打共諜在台話題，軍隊理應中性，何苦趕這波時勢熱潮，逢迎拍馬？軍中宣導保密防諜是經常性工作，刻意選在大選配合演出，還把「草包」打趴在地上，當然是看準政治正確，巴結討好。

目前的政治氛圍，蔡英文連任的看好度較高，更讓有些政治軍人敢於表態，勇於蹚政治混水。做得好，升官有望，做不好，軍方也裝聾作啞，如最近發生軍方同意館長陳之漢代訓官兵，即是一例。蔡總統不但未制止，還出言公開力挺，更助漲軍隊這股歪風。

再以這部保防片為例，憲兵宣稱籌畫半年，最後竟拿總統候選人開玩笑，如果是找位女士官打扮成蔡英文，軍方審核機制會通過？還播給全軍看？恐怕連第一關都過不了。相信蔡總統如果事前有機會看到這部保防片，也不會同意憲兵這樣去嘲弄對手。

憲兵「狗腿」，還是用影射手法，調查局保防處最近拍的微電影「極光風暴」，內容根本毫不遮掩，直接演媒體高層接受境外勢力指揮，媒體老闆把總編輯叫進辦公室，要求製作不實假訊息詆毀政府，手法直接又露骨。

這次大選維安，憲兵配合特勤中心負責內衛，信誓旦旦宣稱行政中立，現卻拍片把維安對象當「匪諜」嘲諷，如果今天在全軍播出，憲兵要怎樣做韓國瑜的維安，韓國瑜又怎還能信任讓憲兵保護他。

如果蔡總統沒以三軍統帥命令下令制止，明天莒光園地還是照計畫播出「佈憲」單元劇，建議韓國瑜應該叫憲兵退出內衛維安，並要求國安局特勤中心另擇維安負責內衛。

(中時 )