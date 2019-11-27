SpaceX有一個雄心勃勃的計畫，希望利用數量龐大(42000枚)的小型通訊衛星，達到全球網路的即時連結，這項計畫稱為「星鏈」(Starlink)，目前已發射2回，軌道上已有120枚星鏈衛星。國際天文學聯合會非常反對這項計畫，因為衛星的反光會影響天文觀測，比如最近的許多天文台的流星雨攝影，就被誇張數量的星鏈衛星給毀掉了。

科學警報(Science Alert)報導，11月20~25日的麒麟座α流星雨(Alpha_Monocerotids)，極大期約落在11月22日，而且天文學家推測，今年是流星雨的高峰，每小時有機會達到400次，有不少國際天文台都早早架好了流星攝影器材，打算好好收錄流星雨的過程。

結果，義大利法拉天文台的流星觀測被星鏈衛星給破壞了，衛星不斷的通過，如同連續轟炸一般。

StarLink satellite constellation

NASA流星環境辦公室負責人比爾·庫克（Bill Cooke）看到影片，啞然失笑並表示「這真是大開眼界。」

他說：「這可能迫使我們必須修正自動檢測流星的方式，那還真麻煩。」

加拿大西安大略大學流星研究員丹尼斯·維達（Denis Vida）在全球流星網路(GMN)部落格中說：「星鏈的計劃是發射總共42,000顆衛星，我們必須守護我們的天空 。」

有些天文迷留言「要是他們真在2024年完成衛星部署，以後我們別想進行任何光學流星觀測了。」

SpaceX表示，現在的星鏈衛星還在調整高度，當他們處於最後位置時，它們將不會全部排成一條直線，也不會一次穿過同一片天空。

此外，馬斯克（Elon Musk）也承諾，將會研究使人造衛星的反光度降低一些。但是，SpaceX向太空發射的衛星數量是前所未有的，影響仍然是長期的。

(中時電子報)