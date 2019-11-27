大理古城。圖：五福提供

世界文化遺產山西雲岡石窟。圖：五福提供

玉龍雪山。圖：五福提供

今（27）日舉辦的「金質旅遊行程」獎，是由品質保障協會主辦，被視為旅遊業界的金馬獎，與往年頒獎模式不同在於，過往會提前公布得獎名單，今年改為頒獎當日上午決選出獲獎行程，下午隨即頒發獎項。五福旅遊（2745）多年來，致力於優化旅遊行程，提供消費者最豐富的旅遊體驗，今年再度獲獎，連續5年獲得『金質旅遊行程』獎項。

金質旅遊評選是必須經過嚴格評選，從出團人數、8成以上滿意度調查、行程安排、餐食等等，皆需清楚詳列以最謹慎方式評選最優質的旅遊行程。

五福今年所榮獲的兩支行程，為大陸華北地區『福氣中國～山西頂級8日』及大陸西南地區『麗江、大理、香格里拉頂級8日』。

五福旅遊的大陸行程，經過多年深耕，推出全程無購物自費行程、提供WiFi分享器上網、VIP三排椅巴士，目的是要讓旅客有更優質的旅遊品質及賓至如歸的感受。今年所獲獎的『福氣中國～山西頂級8日』，以深度路線走訪山西，將四大佛教名山「五臺山」、世界文化遺產「雲岡石窟」、大陸四大古城牆「平遙古城」、全球十大最奇險建築「懸空寺」、顛覆印象系列的「又見平遙秀」，及各種道地美食安排，讓旅客有物超所值的感受。

第二支獲獎行程『麗江、大理、香格里拉頂級8日』，走訪五大5A景點，有玉龍雪山大索道纜車上下、石卡雪山景區大索道、普達措國家公園、大理崇聖寺三塔、世界文化遺產~麗江古城，安排全程五星酒店住宿、體驗雲南藏族文化製作安排全程五星酒店住宿，以豐富的行程安排高原山川秀麗的美景及多種族人文風情。

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