蔡英文總統今接受電視「辣新聞」專訪時，被問到未來會賦予副手賴清德什麼樣責任？蔡總統表示，從當陸委會主委開始，跟她共事過的人，每天都很忙，「跟我做事的人，沒人跟我抱怨沒事做」；被問到有跟賴清德這樣說過？總統說，「他不需要聽這樣的話，他對自己有自信」。

蔡總統今天受訪被問到「蔡賴配」時指出，面臨挫折時，民進黨人會更團結，目標及使命感更清楚，競爭是民進黨常面臨的事，這一次就明顯看出，政治人物或許有一時情緒，但是政治人物有使命，其他都不是大事。

被問到，賴清德是你的首選？他說，「我們是有共識，黨也有共識，我們都不是有什麼特別奇異功能的人，都是在民進黨團結氛圍下，作為民進黨人，責任就團結」；「不論什麼場景，結果都會一樣，劇本就不用寫了」。

主持人追問，敵手說你們同床異夢？總統表示，「我的敵手恐怕先看看他們黨內情況再說。」

蔡英文說，政治人物沒有個人的情緒，只有大局及使命的問題，當你已經做到國家領導人，已經沒有個人情緒，有也是一時的，做重大決定絕不能有，情緒終會過去，就像兩隻貓三隻狗扮演角色會是有。

被問到賴清德優缺點？蔡總統說，賴是對價值蠻執著，這是政治人物很好的特質，此外，對基層感受很敏銳，也有地方行政經歷，也做過行政院長，歷練是蠻足夠，「他在這階段是好的副手，可以分工、可以分勞」。

至於賴清德缺點？例如很嚴肅、常穿西裝？總統說，缺點可以公開講？現在賴也穿了競選外套；主持人說，穿這也蠻帥；總統笑著附和，「對，且他頭髮也剪短了。」

談到2024接班問題？總統表示，民進黨這一戰最大目標就是總統順力連任、國會過半，總統還是要處理公務，佔了她蠻多時間，也需要強化立委輔選，賴確實有分工分勞作用，兩人互信是沒問題，民進黨一旦競爭結束，就會回到基本目標及基本價值。

(中時 )