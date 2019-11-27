方泂鑌（阿鑌）相隔二年推出新專輯《B’INLUV》， 擅長詮釋療癒暖心情歌的他，個性樂觀善良，從小受祖母教誨不殺生，對動物、昆蟲非常有愛，偶爾在家裡「巧遇」螞蟻、蜘蛛，他還主動「讓道」！至於最怕的蟑螂？阿鑌說：「這個比較痛苦，看到的第一時間我會飛奔先跑走，之後再慢慢靠近牠，用透明的蓋子或袋子包住蟑螂，拿到屋外讓牠走。」

阿鑌在馬來西亞檳城的大家庭中長大，從小跟祖母睡同一間房，祖孫倆感情非常好，阿鑌說：「婆婆（祖母）每天早上起床都會念經，常跟我說『不可以殺生』！現在回想起來，自己（個性想法）應該很多都是受婆婆影響吧」。 」阿鑌讀中學時開始玩音樂、嚐試創作，婆婆總鼓勵他多寫些引導聽眾正面思考的歌，為了遵從婆婆的話，阿鑌創作時特別注重「歌詞」。

阿鑌要求自己盡量避免創作出會讓人負面思考的歌詞，即便是苦情情歌，仍希望帶給聽眾不同視角去看待身邊人事物，用不同的方式解讀，釋懷地接受任何結果；就如同他這次推出的新歌〈把你還給你〉，強調戀人不愛時該好好道別、和平分手，才是真心對待愛情的方式；而〈時光機器〉為了再見離世親人一面，打造時光機回到過去的那份衝勁，給人滿滿的正能量。

阿鑌剛來台發展的那幾年，父親與婆婆相繼過世，兩位最愛的長輩離開身邊，阿鑌強打起精神，嚴守父親與婆婆生前對他的教導，樂觀面對人事物，一步一腳印站穩歌壇，只可惜兩位長輩來不及看到他現在的成就，阿鑌樂觀地說：「婆婆應該在天上看著我，看我歌詞有沒有顧好。」微笑掩飾不捨爸爸和婆婆的心情。

《B’INLUV》由阿鑌創作、演唱並擔綱製作人，專輯籌備後期的某天，他台北住家的陽台飛來兩隻野生鴿子築巢生蛋，阿鑌貼心為鴿子準備食物，6個多月來，這對鴿子夫妻共生3次蛋，一個月前終於孵出一隻小鴿子，阿鑌開心學著鴿子的叫聲與牠們互動，還不時在IG分享小鴿子的成長紀錄；他日前特別到鳥店請教照顧鴿子的方式、挑選飼料，聊起鴿子，阿鑌頓時成了「鑌三歲」，像小孩般喜悅地說：「有時候鴿子爸媽不在，我就用叫聲陪牠們的孩子，小鴿子或許會把我當同類、比較親近。」果不其然，最近長大不少的小鴿子似乎不怕阿鑌，經常靠近他身旁互動。

場地提供：上嘉鳥園

方泂鑌喜歡和各種鳥類相處。（盧禕祺攝）

方泂鑌喜歡和各種鳥類相處。（盧禕祺攝）

阿鑌日前到鳥店請教飼養鴿子應注意事項。（盧禕祺攝）

阿鑌日前到鳥店請教飼養鴿子應注意事項。（盧禕祺攝）

阿鑌家陽台的小鴿子近日長大不少。（翻攝方泂鑌IG）



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