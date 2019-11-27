藝人高以翔在錄製浙江衛視節目時意外身亡，27日晚間22時許，浙江衛視發聲明回應高以翔去世。聲明中表示，節目組正配合高以翔家屬及經紀團隊，按照家屬意願積極妥善處理後續事宜。同時他們還表示對造成的無法挽回的嚴重後果，深感遺憾和惋惜，並願意承擔相應責任。

聲明全文如下：

11月27日傍晚，我們一直等待的高以翔親屬已趕至寧波。節目組正配合高以翔家屬及經紀團隊，按照家屬意願積極妥善處理後續事宜。

事發至今，浙江衛視上下沉浸在巨大的悲痛與哀傷之中。對於悲劇的發生，我們無比痛心。事發當時，我們在第一時間即展開救治並緊急將高以翔送往醫院，但仍沒能挽回他的生命。對此意外造成的無法挽回的嚴重後果，我們深感遺憾和惋惜，並願意承擔相應責任。

27日凌晨1時30分許，高以翔在錄製節目過程中，奔跑時突然減速倒地，現場醫護人員即刻進行搶救，並隨後送往當地三甲醫院進一步救治，最終搶救無效離世。對此意外事件的發生，我們會深刻反思原因，對節目錄製所有環節進行全面檢查，更周全地做好節目安全保障工作。

我們始終與高以翔家人及團隊在一起，也請體諒並尊重其家人低調處理後事的意願，感謝關心此事的朋友們。

我們對高以翔的愛與愧永存，願他安息!

浙江衛視2019年11月27日

(旺報 )