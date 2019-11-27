國民黨副總統候選人張善政今天在輔選時抨擊行政院長蘇貞昌，指蘇一天到晚只會酸韓國瑜，但最近比較少講話，因為蘇住院了，「若他回到行政院繼續酸言酸語，老天會讓他很快再住回醫院」。對此，行政院表示嚴正駁斥及遺憾。

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）晚間受訪表示，對於張善政散播假訊息稱蘇貞昌院長住院，行政院嚴正駁斥。蘇院長先前在家休息一天即返回行政院上班，恢復狀況良好，但張前院長甚至詛咒蘇院長「再住回醫院去」，行政院對張善政脫序的發言感到意外也遺憾。

(中時電子報)