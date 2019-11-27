「蘇揆住醫院」政院斥張善政假訊息 23:042019/11/27 中時電子報 郭匡超 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 張善政。(圖由張善政辦公室提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨副總統候選人張善政今天在輔選時抨擊行政院長蘇貞昌，指蘇一天到晚只會酸韓國瑜，但最近比較少講話，因為蘇住院了，「若他回到行政院繼續酸言酸語，老天會讓他很快再住回醫院」。對此，行政院表示嚴正駁斥及遺憾。 行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）晚間受訪表示，對於張善政散播假訊息稱蘇貞昌院長住院，行政院嚴正駁斥。蘇院長先前在家休息一天即返回行政院上班，恢復狀況良好，但張前院長甚至詛咒蘇院長「再住回醫院去」，行政院對張善政脫序的發言感到意外也遺憾。 (中時電子報) #行政院 #院長 #張善政 #醫院 #住院 #國民黨 #副總統 #候選人 也許您會感興趣 推薦閱讀 下架吳敦義？先下架蔡英文吧！ 04:102019/11/23 時論廣場 政黨認同度綠贏藍20％ 創近三年來最大差距 10:252019/11/25 政治 香港泛民派大勝 國民黨呼籲港府正視民意 12:302019/11/25 兩岸 張亞中：國民黨需要超越安全論述的和平論述 09:202019/11/26 政治 震撼！張善政副總統競選辦公室成立 11:012019/11/26 政治 花蓮立委選戰鬧分裂 國民黨不准徐臻蔚輔選傅崐萁 16:532019/11/26 政治 國民黨若敗選 七成民眾要吳敦義下台 11:152019/11/27 政治 張善政：和賴清德互相珍惜 是「難兄難弟」 16:452019/11/27 政治 李永萍汐止政見發表會 邀請羅智強、陳以信站台 20:572019/11/27 政治 創首例 張善政成立副總統競選辦公室 22:452019/11/27 政治 政治熱門新聞 蔡英文已經玩完了！網笑：1450還在嘴硬 - 政治 「共諜案」後最新民調曝光 韓蔡差距令人吃驚 - 政治 宋楚瑜怒嗆韓國瑜！幕僚大驚喊4字... - 政治 王立強受審曝光 蔡正元諷小英、CIA合導賤諜爛戲 - 政治 共諜案于美人嗆辣5問 狂掃一票韓粉 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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