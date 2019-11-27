蔡英文總統今接受電視「辣新聞」專訪時，被問到民進黨不分區立委名單說，「我不覺得這次有特別派系運作在裡面」；被問到立委蘇震清與莊瑞雄互換不分區及區域對調說，「這不派系或交易問題，是調戰力問題」。

總統也說，外界對這次民進黨不分區立委名單處理過程，有些人看法不見得真實，理解是片段，但民進黨終究有共識，必須拿出一張負責任名單，這過程中有很多人有不同意見，卻是集結所有人意見整合討論溝通才會出來這名單。

被問到立法院長蘇嘉全在這次不分區提名過程中有說要退黨？總統表示，沒聽說過誒。

總統說，不論上屆蔡主席的名單或這次卓主席名單，都是民進黨名單，邏輯都是一樣，價值取向放在安全名單，她當然希望安全名單越長越好，政治名單野是需要的，必須有一組人需要了解黨政策及國會運作，及在整個運作要如何表達黨的立場及溝通。

提到蘇震清將參選屏東第二選區，被問到如果落選，總統說，當然黨共同負責，但蘇震清很強不會落選。

至於跟小黨合作；她說，民進黨一心一意要過半。執政黨要展現包容及誠懇、誠意跟不同政黨溝通。

至於國民黨不分區立委列入吳斯懷及葉毓蘭、新黨還有邱毅；總統表示，這張名單確實讓多人不安及質疑，但這些不安與質疑不是完全沒有道理，那就由社會一起決定給這張名單多大支持，民進黨這次名單具有社會代表性、也是最有理想性跟戰力的名單，希望這次選舉能獲得支持。

(中時 )