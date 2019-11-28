一般人常錯誤認為：「運動後吃東西易發胖！」事實上，研究指出，運動後及時補充優質營養，減脂效果好，同時可以增加肌肉。

「運動後吸收好。」指的是肌肉，對脂肪組織則完全相反。營養師林若君表示，運動會大量消耗肌肉中的肝醣，運動後的1～3小時內，肌肉中吸收儲存能源的機制會大量提高，脂肪組織中合成脂肪的酵素活性反而會明顯下降。

一項人體實驗發現，與間隔4小時後進食相比，運動後立即用餐，體脂肪可減少25%，所以運動後攝取適當的營養，不但不會發胖，更應該在運動結束後，應及早進食。

然而，在日常飲食生活中，常見一些錯誤的飲食方式，可能導致肌力肌肉的流失，必須慎防，台北郵政醫院營養師黃淑惠指出：

1、太注重減肥，減少總熱量的攝取，會影響蛋白質作用於熱量的補充，造成沒有多餘的蛋白質可供用於長回肌肉。

2、怕膽固醇過高不敢吃蛋，以致於完全蛋白質攝取比例不足，因而缺乏足夠的必需胺基酸幫助肌肉量的提升，增強肌力。

3、不吃葷食，只吃生機飲食，又沒有從優質黃豆製品中補充足夠的蛋白質，也會造成肌肉流失，減少肌力。

4、餐蛋白質比分配不均，尤其早餐易忽略蛋白質，無法達到最佳吸收利用率，影響肌力的增加。

5、缺乏維生素D的攝取，又沒有適度在太陽下活動或運動，影響骨骼肌蛋白質的合成，肌肉肌力因此減少。

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(中時電子報)