台灣有水電工、越南有裝修工！近日越南網路瘋傳，一名裝修工上門裝門框，卻遇上豪放女屋主，身穿絲質睡衣，曲線畢露，而且明顯看出裡面什麼都沒穿，讓這名裝修工「凍未條」大嘆：這筆生意真難賺！

越南媒體Trung Quoc Bao報導，西貢一名裝修師老崔來到客戶家敲門，門一開，只見30多歲的女屋主，頭髮濕答答，穿著件低胸露背、下擺開叉到大腿根的吊帶睡裙。

誇張的是，這件睡裙是絲質的，輕薄又貼身，很明顯裡面什麼都沒穿，因為2粒葡萄呼之欲出，讓老崔瞬間變「聾子」，連女屋主說什麼都沒聽見，因為全部專注力都放在視力上了。

老崔眼神死死盯著女屋主胸部，連呼吸都快停止了，突然「咻～」的一聲巨響，讓他回過神來，原來他不經意按到手中電鑽開關。接著老崔「鎮定」開工，女屋主則是進入房間躺在床上打電話。

問題是女屋主躺在床上，雙腿微張，中間還裂條縫，讓老崔忍不住利用電鑽聲掩護，拿手機拍下照片，更大嘆：工作挑戰大，很難專心啊！

(中時電子報)