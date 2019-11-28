華府一向指控大陸政府在新疆等地建構龐大監控系統，但實際上美國科技大廠也參一腳？近期美媒調查發現，美國著名科技公司為大陸規模龐大的社會監控系統不僅提供協助，並從中獲利，美國大學的科學研究交流也讓大陸監控技術發展獲益良多。

據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）與《外交政策》（Foreign Policy）調查報導發現，除英特爾（Intel）外，被點名的業者還包括數據儲存設備廠商希捷科技（Seagate Technology）、威騰電子（Western Digital）及慧與科技（Hewlett Packard Enterprise）。

報導指出，北京當局為壓制穆斯林認同，在新疆實行包含數位監控在內的高壓統治，而大陸監控系統一個主要研發成員是海康威視（Hikvision），並已遭美國政府列入管制清單。調查發現，海康威視長期使用美國希捷科和威騰科技提供的硬碟驅動器，且希捷科技2005年與海康威視合作開發當時世界上首台專用於監控系統的硬碟驅動器，並派工程小組前往大陸，幫助解決影音容量不足的問題。

此外，希捷科技與威騰科技同時向大陸人臉識別科技產業佳都科技（PCI-Suntek Technology）提供產品，並向參與打造新疆塔城「安全城市」項目的成都西物科技集團提供驅動器。而為大陸執法機構提供監控網路控制系統和雲端計算的「杭州華三通信技術有限公司」（New H3C Technologies）也被點名，最終用戶就包括新疆的阿克蘇市，現在49% 的股份由美國惠普公司（Hewlett Packard）所有，後者2015年向有政府背景的清華控股出售了其餘的股份。

在學術單位方面，美國大學的研究項目也讓大陸的監控科技發展受益良多。麻省理工學院2018年2月宣佈與提供影像處理和人臉識別技術的陸企商湯科技（SenseTime Group）開展研究合作，期還與中國的聲音識別領軍產業科大訊飛（iFlytek）建立了多年研究合作關係，而這兩家公司都涉及中國的安全監控系統的發展，包括新疆地區的監控在內。

大陸監視產業近年蓬勃發展，為美國科技大廠從中分一杯羹並改良產品創造契機。根據調研機構國際數據資訊（IDC），大陸影像監視市場規模去年達到106億美元（約新台幣3229億元），政府占整體採購一半左右。據報導，大陸安全防範產品行業協會去年11月選出37家對中國監視產業有傑出貢獻的廠商，其中17家公布財務、商業或供應鏈層面和美國科技公司有往來。

對於涉及大陸監控科技，這些大廠的解釋說詞是，旗下產品有多種用途，由於供應鏈錯綜複雜，他們難以了解並控制產品用途。

(中時電子報)