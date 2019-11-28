隨著馬刺先前苦吞8連敗，目前與拓荒者同以6勝12敗並列西區第12，當家射手迪羅薩似乎清楚自己待在馬刺的日子不久了，因為他突然把自己IG所有內容清光，上次發生這種情況是在2018年夏天，當時他沒多久就被暴龍換到馬刺。

下個球季是迪羅薩5年1.39億美元合約的最後1年，明年夏天他可跳脫合約成為自由球員，儘管他在今年夏天就跟馬刺積極討論續約，雙方卻陷僵局，如今看到馬刺本季表現低迷，迪羅薩似乎預見到自己又將被交易走人的悲情命運了。

只是本季場均22.2分、5.3籃板及4.6助攻的迪羅薩，絕對仍是不少球隊眼中的補強目標之一，除了先前傳出進攻疲軟的魔術，熱火總管萊里也公開放話，想要同時爭取到迪羅薩、艾卓吉兩大馬刺主力的計畫，熱火更具備足夠交易籌碼。

有趣的是，不僅迪羅薩清光自己IG內容，馬刺另一主力後衛穆雷也在最近突然取消針對馬刺的IG關注，似乎擺明自己不滿球團的情緒與感受，問題是他在今年夏天才跟馬刺完成4年6400萬美元續約，如此表態方式到底有何用處呢？

(中時電子報)