男星高以翔驚傳在錄節目時心肌梗塞過世，享年35歲。正值壯年的他突然過世，震驚演藝圈，八字專家毛衣老師難過表示，其實他八字很漂亮，很容易就有所成就，只是屬老鼠的他，明年真的犯太歲，不然相較於哥哥高宇橋，他的命實在幸運太多，更表示其實只要過了這個崁，熬過明年就會更好。

男星高以翔因上陸綜引發心肌梗塞，35歲就壯年過世。（圖／翻攝自高以翔臉書）

毛衣老師觀看高以翔八字發現他是己土酉月，身弱本身帶偏財又帶正官，八字顯示很早就出社會，而且容易有名聲地位，並且因為有偏財所以女人緣好也賺到不少錢，加上酉月暗藏食神，是一個不可多得的溫文儒雅的好人。只是今年比肩奪偏財，明年傷官見官，其實熬過明年一定還會更上一層樓，加上最近是乙亥月，天搖地動、洩氣過重、過勞透支，讓他驟然壯年離世。

毛衣老師也替高以翔哥哥高宇橋觀看，她表示高宇橋八字帶了偏印與劫財，所以容易做出錯誤決定，走很多彎路，以致演藝圈這條路跟高以翔比起來不會那麼順利，但明年貴人運不錯，另外則是要注意媽媽的身體。

高以翔（左）與高宇橋（右）。（圖／翻攝自高以翔、高宇橋臉書）

毛衣老師也提醒大家在節氣交接的時候，一定要注意好自己身體，冬天要保暖和不要過度勞累，尤其是八字身弱、洩氣過重的人，很容易造成遺憾，這裡也提醒明年生肖是老鼠、兔子、羊、馬的朋友，可以去安太歲祈求平安。

(中時電子報)