東風-41洲際彈道飛彈

美東時間19日傍晚，美國參院通過「香港人權與民主法案」，支持反送中運動，引發北京強烈抗議。而香港區議會選舉11月24日舉行前，據稱解放軍22日試射了可達美國本土的東風-41洲際彈道飛彈。

據《華盛頓時報》（Washington Times）報導，五角大廈25日證實，中方22日試射了東風-41飛彈。一名要求匿名的五角大廈官員說，這是自2018年5月以來，解放軍首度傳出試射東風-41的消息。由於16枚東風-41飛彈10月1日壓軸出現在中共建政70周年的大閱兵中，美國情報機構認為，這款多彈頭核打擊武器已部署。而當時北京官員說，它將是中方用來對抗美國的關鍵武器。

美國智庫「國際評估暨戰略中心」（International Assessment and Strategy Center）中國大陸軍事專家費學禮（Rick Fisher）說，這次中方試射東風-41是2012年來的第11次。而毫無疑問的，如今它已對準美國。

另一方面，中國大陸觀察家肯曼（Henri Kenhmann）根據中方宣佈的禁航區訊息，認為解放軍22日晚上約6點30分可能試射了飛彈。而飛彈可能從大陸西北的發射中心發射，並落在偏遠的戈壁沙漠。此外，肯曼推文說，飛彈落點區類似先前2016年12月、2017年11月，以及2018年1月和5月東風-41測試的區域。

以往北京常高調試射飛彈，向美國傳遞訊息。例如，美國總統川普2017年訪中前兩天，解放軍就試射了東風-41。

另外還有消息說，就在解放軍進行東風-41飛行測試前一星期，也試射了東風-31這款較舊，射程也較短的洲際彈道飛彈。費學禮警告，東風-31試射凸顯了北京正致力發展東風-31AG，而這款新飛彈也出現在10/1大閱兵中。據稱它可以從列車上，從更多的地點發射，以提升爆發衝突時的生存力。

據軍事分析家說，東風-41可攜帶6-10個彈頭，射程達9,300英里（近1.5萬公里），並可從飛彈列車上機動發射。

不過，五角大廈發言人拒絕評論中方試射東風-41的消息，而一名中國大陸使館發言人也未回覆《華盛頓時報》的電子郵件詢問。

(中時電子報)