針對厄文上季破壞塞爾提克內部和諧的誇張舉動爆料，如今真是一椿又一椿！根據《The Athletic》獨家爆料，厄文在上季季後賽次輪，竟出現刻意不跟塞爾提克隊友練球的脫序行為，甚至一名不願具名的助教表示，厄文直接把他當空氣。

回顧上季季後賽次輪，塞爾提克首役爆冷以112比90擊敗地主公鹿，沒想到隔天訓練時，厄文直接走上看台，一個人看著其他隊友練球，儘管這次訓練屬於自主性質，但他這種疏離行為嚇壞所有人，也讓塞爾提克接下來連輸4場淘汰。

甚至一名不願具名的塞爾提克助教表示，在厄文效力塞爾提克期間，他至少在電梯碰到厄文30到40次，可是厄文從來沒跟他開口說過一句話，就知道厄文個性有多孤僻，甚至上季還曾發生厄文封閉自己，完全不跟外界聯繫的誇張舉止。

如今隨著厄文跳槽籃網，塞爾提克改找肯巴沃克擔任全新領袖，塞爾提克內部氣氛好多了，不僅先前搶到10連勝，就算海沃德左手骨折缺席兩個月以上，塞爾提克目前仍拿12勝4敗，看來有沒有厄文在陣中，確實對塞爾提克差別很大。

(中時電子報)