高以翔。(取自高以翔IG)

高以翔外型高大帥氣，2006年演出偶像劇《愛情魔法師》踏入演藝圈，之後更憑著主演電視劇《遇見王瀝川》走紅大陸，但任誰也想不到，才正要在演藝圈大放異彩的高以翔，昨日竟因為錄製綜藝節目《追我吧》喪命，享年35歲。

高以翔驟逝消息震驚兩岸演藝圈，網路上各種相關消息瘋傳，稍早又流出一段號稱是高以翔出事前的錄影畫面，影片中穿著緊身運動衣的高以翔用著吃力的步伐大步奔跑，整個人看起來明顯體力不支，最後在上斜坡時，高以翔更是得用手撐著欄杆向上爬，殘忍畫面令人看了心疼不已。

而不少陸網友也被這段高以翔最後畫面逼出眼淚，不捨留言「看著這個視頻，好想拉住他啊，告訴他別跑了，千萬不要再跑了……但是現實很無力」、「別再跑了 別再跑了……天啊 我受不了了」、「我看了好難過 ，別傳播了真的」。

據悉，高以翔是以每集15萬人民幣(約65萬台幣)的價碼參與《追我吧》節目錄製，而該節目在出事後，也緊急宣布本周五停播，所屬電視台浙江衛視更聲明強調會負起相關責任。

(中時電子報)