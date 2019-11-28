藝術與運動賽事的結合！湖北日前剛舉辦完咸寧馬拉松，不過馬拉松賽事卻被其中的一個環節的肉色給掩蓋，主辦單位安排了許多身材火辣的女模，上空展示人體彩繪相當有話題性。

主辦單位安排了許多身材火辣的女模，上空展示人體彩繪相當有話題性。。(翻攝自微博)

新京報報導，2019年咸寧馬拉松請來人體彩繪模特引發網友熱議，也招來不少批評。主辦單位表示，人體彩繪本身就有悠久的歷史。人體彩繪是一種藝術存在。負責人稱，無論是國外還是國內，很多地方都會舉辦人體彩繪大賽或者人體彩繪的主題活動。並且主辦單位對攝影師都有統一管理，至於為何有人會進到主舞台附近，偷偷拍下模特，還打上了馬賽克，我們不是很清楚。他強調「這些媒體的信息都有些斷章取義，捕風捉影」

據悉，在2019咸寧馬拉松進行期間，人體彩繪模特兒與情侶配速員這兩個環節，都遭到部分網友強烈的批評。不過咸寧馬拉松已經舉辦了有4屆，比賽的趣味性強，也不是那種低俗趣味。主辦方為了讓參賽者跑步過程不那麼枯燥，中間經常會安排有拉拉隊或者加油的環節為大家打氣，人體彩繪也是其中一個環節。活動負責人表示，希望大家用包容、開放的態度來看待。

(中時電子報)