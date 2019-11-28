內政部營建署昨（27）日表示，高雄橋頭科學園區聯外道路拓寬工程將在今日舉行動土典禮，行政院副院長陳其邁將親臨主祭，政委張景森、內政部政務次長花敬群等官員也都將到場。對此越過高雄市政府，擅自舉辦動土典禮，高雄副市長葉匡時昨晚在臉書回擊：「不知道中央在急什麼？」。

葉匡時指出，「這條聯外道路中央確實有補助高雄，但是是由高雄市主政並發包施工。中央希望做個開工典禮，總要等我們高雄市的議會總質詢結束以後再選個黃道吉日吧？中央卻完全不尊重高雄市，自行開工起來了。問題是，這個工程是由高雄市承辦並發包的，中央怎麼個開工法呢？」

葉匡時打個比喻：「這就好像爸爸補助兒子婚禮費用，兒子還在挑選婚禮之日，爸爸就自己跳下來當新郎，兒子真不知道該笑還是該哭。」

對這種亂搞的中央政府，網友也搖頭表示：「民進黨真的違法亂紀，現在連政績都想跟地方搶 」、「為了要騙選票啊」、「因為明天有論文門的公聽會，所以多找幾件事情分散社會大眾的注意力，順便補一下7000億的謊言漏洞！」、「真是夠離譜」。

(中時電子報)