高以翔猝死震驚兩岸，據傳當時來賓們在半夜氣溫僅9度的情況下劇烈運動、跑步，導致高以翔身體超過負荷，當場倒地。而每當寒流來襲時，台灣也總是會出現猝死案例，6個保暖措施一定要注意，其中更有2個部位需要保暖。

年輕又健康的高以翔不幸猝死，台中慈濟醫院預防醫學中心副主任在《康健雜誌》指出，台灣猝死發生率呈逐年上升趨勢，而且發病年齡呈下降趨勢，還常發生在健康的青年、中年人身上，必須在日常起居中注意保暖措施，尤其冬天特別有6件事要注意：

1.早晨不要馬上下床

寒冷的冬天，被窩溫度是救命的，瞬間踢掉棉被，拿掉保暖措施，接觸冷空氣，皮膚、血管會瞬間收縮，恐引起問題，可以先穿一件外套保暖再下床。

2.用溫水刷牙洗臉

同樣道理，瞬間接觸到冬天冷水，血管會急速收縮，且浴室溼氣重又因冷，更要小心。可以先打開冷水、熱水混合為溫水後，再進行刷牙洗臉動作。

3.洗完澡盡快擦乾穿衣

洗澡時大毛巾放在隨手可得地方，擦乾身體後立刻穿上衣服，否則沾上熱水珠的皮膚瞬間接觸到冷空氣，身體會顫抖不已。

4.耳朵、脖子要保暖

醫生表示，很多猝死的病人，死前雖然穿的厚實，但卻完全沒幫耳朵、脖子保暖，兩片薄薄耳殼缺乏體內脂肪可供增暖，脖子又集中了腦袋和身體許多細小的交感神經和血管，因此也是保暖重點，記得戴個圍巾、耳罩保護自己。

5.三明治穿法可保命

醫師表示之前曾經急救一名心臟病發猝死的病人，護理師剪開衣服才發現，該名患者穿2層T恤加外套，但在T恤外沒穿毛衣。醫師表示，「三明治」穿著才正確，裡面棉衣西汗，中間毛衣維持體溫，外面外套防風防水，穿錯就可能流失體溫，血管收縮猝死。

6.運動前後務必暖身

遇到外面環境冰冷，體內血管會抵制、持續收縮，這時打回心臟的血流必定不足，就可能提高猝死風險。猝死好發於深夜和清晨，除了清晨運動的人，大部分人多是在家裡倒下。遇到冬季寒流籠罩時，改變起居習慣，不要以為有穿保暖衣物就夠，也別仗勢年輕就不在意預防。

(中時電子報)