國民黨總統參選人韓國瑜宣稱落選後要去賣珍奶，草協聯盟發起人李正皓喊完了，這樣整個競選團隊士氣就沒了，在最後這段時間，要喊逆轉勝才對。

李正皓在談話性節目《關鍵時刻》指出，韓國瑜說落選後要去賣珍奶，怎麼會有候選人說落選後要幹嘛。他說以前待過競選團隊，講「落選」這兩個字是要罰寫的、要請大家喝飲料的，根本連講都不能講，這跟在飛機上不能吃醉雞是一樣的道理。就是不能講「落選」，更遑論韓國瑜是總統候選人，還公開講，這樣整個士氣就沒了。

李正皓點出，韓國瑜說落選後要去賣珍奶，這句話，讓競選團隊士氣不見了，「我老闆落選去賣珍奶，那我呢？」在旁邊數錢，還是在旁邊賣炸雞，一條龍服務嗎？所以對於這些人來說，士氣是很傷的，這不是開玩笑。韓國瑜身為總統候選人，一舉一動大家都在看，即便落選了，也都不可有那種失敗的感覺。過去謝長廷不是喊逆轉勝嗎？在最後的時候，都要喊出逆轉勝，也就是到最後死鴨子仍要嘴硬。

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(中時電子報)